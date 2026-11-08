La afición del Manchester United no tuvo que esperar mucho para recibir un nuevo golpe en el estadio de Old Trafford, pues en medio de las continuas protestas contra la directiva del club, el Aston Villa comenzó el encuentro con enorme intensidad y logró marcar dos goles en los primeros cuatro minutos, en el cierre de la décima jornada de la Premier League, dejando a los locales bajo una presión muy temprana.

Alisson Edward abrió el marcador a favor del Aston Villa en el primer minuto, tras sorprender a la defensa del Manchester United, dándole a su equipo una rápida ventaja ante el estupor de la afición presente en las gradas de Old Trafford.

No pasaron más que 3 minutos para que el Aston Villa volviera a golpear, después de que Nicolas Jackson añadiera el segundo gol en el minuto cuatro, agravando el sufrimiento del Manchester United y colocándolo ante una difícil tarea desde el inicio del partido.

El inicio demoledor aumentó la tensión dentro de Old Trafford, especialmente porque la afición del Manchester United había organizado protestas contra la directiva del club antes del comienzo del partido y había levantado pancartas exigiendo un cambio, antes de encontrarse con su equipo perdiendo por dos goles en los primeros cuatro minutos.

Este escenario tan temprano añadió más presión sobre Michael Carrick, entrenador del Manchester United, así como sobre la directiva del club, en medio del enojo de la afición por el retroceso de los resultados, convirtiendo el ambiente de protestas previo al partido en un nuevo golpe con el pitido inicial.

Pero el Manchester United logró recuperar parte de sus esperanzas de remontada, después de que Bruno Fernandes marcara el gol que recortaba distancias en el minuto 16 desde el punto de penalti, conseguido por Matheus Cunha tras sufrir una falta dentro del área, devolviendo a los locales al partido y encendiendo de nuevo el entusiasmo de la afición.

El penalti trajo a la memoria el escenario del enfrentamiento entre el Manchester United y la Roma en la Liga de Campeones de Europa, cuando el equipo inglés perdía por dos goles a cero, antes de lograr dar la vuelta al marcador y conseguir una emocionante victoria por 3-2, tras iniciar la remontada con un gol de penalti también ejecutado por Bruno Fernandes.

El Manchester United consiguió, de hecho, antes del final de la primera parte y concretamente en el minuto 44, anotar el gol del empate por medio de Youri Tielemans, exjugador del Aston Villa, con un potente disparo desde el borde del área.