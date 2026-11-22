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Sami Al-Jaber, leyenda del Al Hilal saudí, eligió al mejor entre el portugués Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr, y el argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami.

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Sami Al-Jaber, leyenda del Al Hilal saudí, eligió al mejor entre el portugués Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr, y el argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami.

La cuenta en X del programa «Nadina», que emite el canal MBC 1, publicó un vídeo en el que Sami Al-Jaber afronta el reto de elegir al mejor entre varias estrellas.

El reto comenzó con la elección entre Rodri, jugador del Barcelona, y Karim Benzema, exestrella del Al Hilal, y se decantó por el primero.

Sin embargo, Al-Jaber prefirió a Michael Olise, jugador del Bayern de Múnich, antes que a Rodri, y también antes que a Ousmane Dembélé, estrella del PSG.

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La leyenda del Al Hilal eligió a Lamine Yamal, estrella del Barcelona, por delante de Olise, de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, de Luka Modric, estrella del Milan, y del exdelantero brasileño Kaká.

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Cuando tuvo que elegir entre Lamine Yamal y Ronaldinho, se quedó con la leyenda brasileña, y después prefirió a su compatriota Ronaldo «el Fenómeno», a quien también eligió por delante de la leyenda del Barcelona Johan Cruyff y de la leyenda francesa Zinedine Zidane, actual seleccionador de Francia.

Al-Jaber renunció a Ronaldo cuando la otra opción fue el argentino Lionel Messi.

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Finalmente, Sami Al-Jaber tuvo que elegir entre Cristiano y Messi, y se decantó por el astro argentino.

Sami Al-Jaber, una leyenda saudí singular

El fútbol saudí ha dado muchas estrellas brillantes que han enriquecido la historia de este deporte en Asia, y el exjugador de la selección y del Al Hilal Samer Al-Jaber fue una de las más destacadas por todo lo que aportó durante largos años de entrega, que contribuyeron a lograr numerosos éxitos notables.

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Sami Al-Jaber está considerado uno de los futbolistas que mayor fama alcanzaron, tanto en Arabia Saudí como a nivel continental.

Sami Al-Jaber nació en la capital, Riad, el 11 de diciembre de 1971, y comenzó su carrera en las categorías inferiores del Al Hilal, con el que ganó numerosos títulos nacionales e internacionales en las categorías cadete y juvenil, hasta que en 1989 dio el salto al primer equipo.

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Al-Jaber tiene el mérito de haber representado a Arabia Saudí en cuatro ediciones consecutivas del Mundial, en 1994, 1998, 2002 y 2006, y es el único delantero del mundo árabe que lo ha conseguido.

La afición árabe esperaba con expectación el partido entre Arabia Saudí y Marruecos en el Mundial de 1994, y a los 7 minutos Sami Al-Jaber firmó su primer gol en una Copa del Mundo al transformar un penalti. Después, Arabia Saudí ganó por 2-1 en una participación en la que se clasificó para los octavos de final del torneo.

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La selección saudí logró clasificarse para el Mundial de Francia 1998, y Al-Jaber marcó su segundo gol en la historia de los Mundiales, también de penalti, ante Sudáfrica, aunque Arabia Saudí no consiguió superar entonces la fase de grupos.

Al-Jaber no logró marcar en su tercera participación mundialista, en 2002, pero a los 36 años dejó su sello en su última presencia, en el Mundial de 2006, al anotar su tercer gol personal en el partido en el que Arabia Saudí empató 2-2 con Túnez.

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A nivel continental, en 1996 la selección saudí debía superar a la anfitriona, Emiratos Árabes Unidos, en la final para conquistar su tercer título de la Copa de Asia. Ninguno de los dos equipos logró marcar ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga, y la suerte sonrió a los compañeros de Sami Al-Jaber, que se proclamaron campeones con todo merecimiento en la tanda de penaltis.

En aquel torneo, Sami Al-Jaber marcó un gol ante Malasia en el partido que Arabia Saudí ganó por 6-0, y después no volvió a ver puerta hasta los cuartos de final ante China, donde anotó uno de los cuatro goles que encajó el conjunto chino. Con el mismo guion, la selección saudí superó la semifinal y la final en la tanda de penaltis.

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Al-Jaber formó parte de la selección saudí que conquistó la Copa del Golfo en dos ocasiones, en 1994 y 2002, y puso fin a su brillante trayectoria con Arabia Saudí tras disputar 163 partidos y marcar 46 goles. Anunció su retirada internacional después del partido ante España, el último de Arabia Saudí en el Mundial de Corea del Sur y Japón.

La afición del Al Hilal recuerda la brillante trayectoria de Al-Jaber en el club: formó parte del equipo que ganó la Liga de Campeones de la AFC, bajo su antigua denominación de «Campeonato Asiático de Clubes Campeones de Liga», en 1992 y 2000. Además, conquistó con el equipo la Recopa de Asia en dos ocasiones, en 1996-1997 y 2002, y la Supercopa de Asia en 1997.

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A nivel nacional, Al-Jaber contribuyó a que el Al Hilal ganara la liga saudí 5 veces, otras tantas la Copa del Príncipe Heredero y 4 veces la Copa de la Federación, además de muchos otros títulos nacionales.

Sami Al-Jaber se despidió del club de sus amores en el partido que enfrentó al Al Hilal con el Manchester United en 2008, poniendo fin a una larga carrera en la entidad en la que marcó 177 goles, lo que le convierte en el máximo goleador histórico del equipo.

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Tras su retirada, Al-Jaber se pasó a los banquillos y dirigió al Al Hilal y al Al Shabab en Arabia Saudí y al Al Wahda emiratí. También vivió una experiencia como técnico en el Auxerre francés y, después, pasó a presidir el Al Hilal entre abril y septiembre de 2018.