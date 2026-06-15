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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Por segunda vez, el fuego amigo hiere a Egipto en el Mundial

Belgium vs Egipto
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EE. UU.

Al estilo de Ahmed Fathy

La alegría de la afición egipcia por el histórico gol ante Bélgica se tornó consternación en la segunda parte, cuando Mohamed Hani marcó en propia puerta y dio a los Diablos Rojos el 1-1 en la primera jornada del Mundial 2026.

En el 66, un centro belga llegó al área; Hani intentó despejar, pero el balón terminó en su propia portería, igualando el marcador tras el tanto inicial de Imam Ashour.

Es el segundo autogol de Egipto en Copas del Mundo, tras el de Ahmed Fathy frente a Rusia en 2018.

En 2018, Egipto ya había perdido 3-1 contra Rusia tras un autogol de Ahmed Fathy en el minuto 47.

El tanto de Hani recordó el doloroso antecedente de Fathy, primer autogol egipcio en Mundiales.

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Antes, Imam Ashour había adelantado a Egipto en el 19’ con un potente disparo desde fuera del área, su primer gol internacional y el cuarto de un egipcio en Mundiales, tras los de Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani y Mohamed Salah.

Egipto aún busca su primera victoria mundialista en un grupo que comparte con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

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