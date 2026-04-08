El técnico alemán Matthias Jaissle, del Al-Ahli de Yeda, criticó con dureza al árbitro del partido contra el Al-Fayha, disputado este miércoles en la 29.ª jornada de la Liga Roshen.

El encuentro terminó 1-1 y estuvo marcado por varias decisiones arbitrales polémicas, entre ellas la no concesión de un penalti a pocos segundos del final.

Las cámaras captaron su enfado y cómo se dirigió al equipo arbitral para reclamar la jugada.

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El técnico se mostró enfadado y le espetó: «¿Por qué nos haces esto? También entendemos de reglas».

Y añadió: «Siempre nos pasa lo mismo, ¿por qué no has pitado penalti, amigo?».

El encuentro vivió momentos de gran tensión en la grada del Al-Ahli, con críticas de jugadores y cuerpo técnico al árbitro por sus extrañas decisiones.







