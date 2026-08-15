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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Vídeo: por primera vez, Khaled Al-Shanif declara su apoyo al rival del Al-Nassr

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
1ª División
K. Al-Atawi
Arabia Saudí

El comunicador saudí sorprendió a todos

El periodista saudí Khaled Al Shanif reveló por primera vez el club al que apoyará en la nueva temporada de la Roshn Saudi League 2026-2027.

Al Shanif dirigió un mensaje a Khaled Al Atwi, el nuevo director técnico del Al Fateh, en el que le deseó éxito y le anunció su respaldo y apoyo, después de que este fuera uno de los invitados de su programa "Dawrina Ghair" en el canal "Al Saudiya" durante la temporada pasada.

Al Shanif dijo en su mensaje a Al Atwi: "Éxitos en tu etapa con el Al Fateh, y eres capaz, si Dios quiere, de colocar al Al Fateh en el lugar que le corresponde".

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Y añadió: "En cuanto a mí, no apoyo al Al Fateh por Khaled Al Atwi; seré del Al Fateh al 100% esta temporada por él, no porque se enfrente al Al Nassr, sino por Al Atwi".

1ª División
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
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Al Fath
ALF

El Al Fateh comienza su andadura en la Roshn Saudi League bajo la dirección de Al Atwi hoy sábado, cuando se enfrente al Al Nassr, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la competición.

Cabe recordar que Khaled Al Atwi fue candidato a dirigir la selección saudí en la Copa del Mundo 2026 como sucesor del francés Hervé Renard, aunque la tarea acabó finalmente en manos del entrenador griego Giorgos Donis.

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