El periodista saudí Khalid Al-Shneif envió un mensaje velado a la selección saudí, citando a Hossam Hassan, técnico de Egipto, tras llevar a los «Faraones» a los octavos de final del Mundial 2026.

«El Decano» llevó a Egipto por primera vez a los octavos de final del Mundial tras ganar a Australia en los penaltis el viernes, en la ronda de 32, después de empatar 1-1 al final del tiempo reglamentario y la prórroga.

En el programa «Dorina Ghir» de «Al-Saudiya», Al-Shneif afirmó: «Quien conoce a Hossam Hassan de cerca sabe que actúa con el corazón antes que con la cabeza».

Y añadió: «Cuando veo a la selección egipcia, es como si viera jugar a Husam e Ibrahim Hassan, luchando por cada balón, con ese entusiasmo y esas ganas, hasta el punto de que puedes sentir sus emociones antes y durante el partido, y da el 200 % por su selección».

Y concluyó: «Por eso, el seleccionador nacional no tiene parangón, ni en sentimientos ni en amor por la patria ni en trabajo».

La selección saudí había contratado al griego Georgios Donis apenas dos meses antes del Mundial, reemplazando al francés Hervé Renard y ignorando al técnico local Saad Al-Shehri.

Donis no aportó nada nuevo y la selección quedó última del Grupo 8 con dos puntos, tras empatar con Uruguay y Cabo Verde y perder 4-0 ante España.