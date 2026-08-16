El Arsenal se coronó con la Community Shield inglesa, tras superar al Manchester City en juego y resultado y vencerlo (3-0), este domingo, en el Millennium Stadium de la ciudad galesa de Cardiff, para hacerse con el título por 18ª vez en su historia.

El Arsenal, vigente campeón de la Premier League, comenzó el partido con fuerza, y solo necesitó 23 segundos para marcar su primer gol, por medio de Riccardo Calafiori tras recibir un magnífico pase de su compañero Myles Lewis-Skelly.









Y pese a su temprana ventaja en los primeros segundos del encuentro, los jugadores del Arsenal no dieron un paso atrás durante los 90 minutos, fueron el bando más peligroso y siguieron lanzando ataques sobre la portería del Manchester City.

En el otro lado, el Manchester City no apareció en absoluto durante los dos tiempos, salvo en algunas ocasiones aisladas, en medio de un control casi total del Arsenal sobre el desarrollo del partido.

El Arsenal mantuvo su alto ritmo tras su primer gol, para anotar el segundo en el minuto 28, después de que Martin Ødegaard enviara un centro, que el recién llegado Christos Tzolis peinó de cabeza, para que Kai Havertz la mandara con otro remate de cabeza a la red del City.









Los jugadores del Man City, a pesar de tener en cierta medida la posesión del balón, fracasaron en amenazar la portería del guardameta David Raya en el primer tiempo, que terminó con ventaja del Arsenal (2-0).

En el segundo tiempo, Enzo Maresca, el nuevo entrenador del Manchester City, intentó dar aire a sus filas, dando entrada a Jack Grealish, Omar Marmoush y Rayan Cherki, pero sin cambio alguno a nivel de juego ni de resultado.

En cuanto al Arsenal, siguió dominando y controlando el ritmo del partido, hasta que marcó el tercer gol por medio de Martin Ødegaard en el minuto 48, tras un magnífico pase de Tzolis, cuando el noruego penetró en el área de los ciudadanos y colocó el balón con facilidad en la red del guardameta Gianluigi Donnarumma.









Tras el tercer gol, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, realizó numerosos cambios de forma sucesiva para dar descanso a sus jugadores y brindar la oportunidad de participar a otros, encabezados por Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze.

Los jugadores del Man City parecieron rendirse tras el tercer gol del Arsenal, mientras que los jugadores del conjunto londinense desperdiciaron una serie de ocasiones más, que bien pudieron dejar al Arsenal con una victoria más amplia en el inicio de la temporada inglesa.

Y quizás esta amplia derrota siembre las dudas en el ánimo de la afición del Manchester City, ante la marcha del entrenador histórico Pep Guardiola al final de la temporada pasada, y la asunción de la tarea por Enzo Maresca en su lugar.