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Saudi Arabia's Al Ittihad captain MohammAFP
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Vídeo: por culpa del Al Hilal, Mohamed Noor sorprende al "periodista del Al Nassr"

Al Riyadh vs Al Nasr FC
Al Riyadh
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1ª División
Al-Fayha vs Al Hilal
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Al Quadisiya vs Al Ittihad
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Arabia Saudí

Declaraciones impactantes de la leyenda del Al-Ittihad

Mohamed Noor, leyenda del Al-Ittihad, estalló con unas declaraciones llamativas, con las que dejó en evidencia a uno de los periodistas cercanos al Al-Nassr durante las últimas horas, y todo por el tema de los fichajes del Al-Hilal.

El periodo actual está siendo testigo de numerosos asuntos candentes que han encendido a los clubes, dado el deseo de cada club de reforzar sus filas con los fichajes más potentes durante el mercado en curso.

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Noor dijo en declaraciones a través del programa "Nadeena": "El Al-Hilal posee un gran poder adquisitivo, prueba de ello es que dejó salir a Malcom, uno de los pilares principales más importantes del club, con el fin de incorporar un nuevo fichaje".

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Las declaraciones de Noor llevaron a Muteb Al-Hazzaa, el periodista cercano al Al-Nassr, a intervenir en la conversación diciendo: "Cierto, no sé por qué se queja el Al-Hilal, capitán, esto es algo muy extraño".

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Pero Noor decidió responderle diciendo: "Yo sé lo que buscas con este planteamiento, pero debes centrarte en tu equipo, yo hablo del asunto en general, pues cada club tiene plena libertad en lo que hace".

Cabe destacar que el Al-Hilal posee una de las plantillas más potentes de Asia, quizás mejor que la de varios grandes clubes europeos.

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