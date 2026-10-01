Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, fue objeto de silbidos por parte de algunos aficionados, debido a la crisis que surgió entre él y su estrella Cristiano Ronaldo durante los últimos días.

La selección de Portugal visita a Dinamarca, dentro de poco, en el estadio Parken de la capital danesa, Copenhague, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

El portal portugués "sic noticias" publicó un vídeo que mostró cómo algunos aficionados lanzaron silbidos contra Jorge Jesus, durante su salida del hotel de concentración en Copenhague, a raíz de su crisis con Ronaldo.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección de Portugal ayer miércoles, para regresar a la capital española, Madrid, tras una crisis que surgió entre él y Jesus, por no haber participado en el partido ante Noruega, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La estrella portuguesa tomó la decisión de marcharse pocas horas después de las declaraciones de Jorge Jesus, en las que afirmó que él es quien tiene la primera y la última palabra en la selección, reconociendo que incumplió su promesa a "El Don" de participar en una parte del pasado partido ante Noruega.

La selección de Portugal afronta el partido ante Dinamarca liderando el Grupo 4 de la Liga de Naciones de la UEFA con 6 puntos, mientras que los anfitriones se sitúan en la tercera posición con 3 puntos, por detrás de Noruega por diferencia de goles.