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No esperó mucho ni pidió tiempo para presentarse. En su primera aparición en Carrington, Mauricio Pochettino envió un mensaje directo a la afición del Manchester United, un mensaje con una sola promesa: «Luchar hasta el final».

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Mauricio Pochettino ha enviado su primer mensaje a la afición del Manchester United y le ha prometido una temporada excepcional, pese a la difícil situación que atraviesa el equipo en la Premier League.

El United publicó el miércoles por la noche un breve vídeo promocional del primer encuentro de Pochettino en Carrington, un gesto que disparó el entusiasmo de los aficionados.

Pochettino llegó al Reino Unido el miércoles tras un vuelo nocturno después de su último partido con la selección de Estados Unidos, y se sumergió de inmediato en el día a día de su nuevo club sin tiempo para descansar.

Tras reunirse con los empleados y directivos del Manchester United, dirigió unas breves palabras a la afición a través de las redes sociales del club. «Hola, chicos. Tengo muchas ganas de conoceros. He oído muchas cosas maravillosas de vosotros», dijo el argentino en su primer mensaje.

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Y añadió: «Espero que consigamos toda la felicidad. Trabajando y comunicándonos juntos, esta será una temporada especial para apoyar a nuestros jugadores y motivarlos a dar lo máximo en el campo y lograr los resultados que merecemos».

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El mensaje llega en un momento en el que el Manchester United sufre con el riesgo del descenso, ya que podría ocupar el último puesto antes del partido del próximo domingo en Anfield si ganan el Crystal Palace y el Sunderland.

Michael Carrick fue destituido diez meses después de haber tomado las riendas del equipo en sustitución de Rúben Amorim. La última victoria del Manchester United en la Premier League se remonta a hace 80 días, el pasado 30 de agosto, una cifra que refleja la magnitud de la crisis.

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Pochettino tendrá la misión de sacar al Manchester United de la lucha por la permanencia, aunque asegurar la clasificación para la Champions League parece casi imposible, ya que el equipo solo ha sumado ocho puntos en diez partidos.

El United está a diez puntos de los cuatro primeros puestos, que ocupan el Arsenal, el Manchester City, el Brighton y el Liverpool, mientras que el Chelsea, su exequipo, es quinto a solo dos puntos.

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El director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox recibieron al extécnico del Chelsea en la ciudad deportiva de Carrington, antes de que se reuniera con varios jugadores de su nuevo equipo.

Pochettino dirigirá mañana su primer entrenamiento completo, aunque los preparativos ya han comenzado: su ayudante de confianza, Jesús Pérez, llegó a Manchester en la madrugada del domingo para sentar las bases.

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Pérez estuvo acompañado por el entrenador de porteros Toni Jiménez y por el hijo de Pochettino y preparador físico, Sebastiano. El trío trabajó con los jugadores no internacionales mientras el nuevo técnico se preparaba para asumir el cargo.

Se trata de un gran desafío para Pochettino, que se convierte en el noveno entrenador permanente del Manchester United desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, una muestra de la inestabilidad que ha vivido el club en los últimos años.

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Tras la llegada del técnico argentino, el Manchester United prescindió de cinco miembros del cuerpo técnico y administrativo: el segundo entrenador Steve Holland, los técnicos Jonny Evans, Jonathan Woodgate y Travis Binnion, y el entrenador de porteros Craig Mawson.