Mohamed Noor, leyenda del fútbol saudí, sorprendió a todos al pronosticar que el Al Ittihad ganará la Supercopa de Arabia Saudí 2026, pese a que el equipo no participa en ella.

La Supercopa de Arabia Saudí se disputará en Kuwait, del 19 al 23 de diciembre próximo, con la participación de cuatro equipos: Al Nassr, Al Khaleej, Al Ahli y Al Qadisiya.

Mohamed Noor apareció en un vídeo publicado en la cuenta del programa "Nadeena" en la red social "X", en el que se le preguntó por sus pronósticos sobre los ganadores de los títulos en Arabia Saudí durante la presente temporada.

La leyenda del fútbol saudí afirmó que espera que el Al Ittihad se corone en todas las competiciones en las que participa, es decir, la Roshn Saudi League, la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas y la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

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Pero lo más llamativo llegó cuando se le preguntó por el campeón de la Supercopa de Arabia Saudí, ya que dijo que el Al Ittihad también sería el campeón, pese a que no participa en el torneo.

El "Decano" no atraviesa su mejor momento, empezando por la Roshn Saudi League, donde el equipo ocupa la cuarta posición en la tabla de clasificación con 20 puntos, a 5 puntos del Al Qadisiya, líder de la competición, que ha disputado un partido más.

Asimismo, el conjunto de Yeda ocupa el undécimo puesto en el grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, con un único punto, cosechado en un empate y una derrota, sin haber logrado ninguna victoria hasta el momento.