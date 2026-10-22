¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP
Traducido por

Vídeo: pese a su ausencia, Mohammed Noor pronostica la coronación del Al-Ittihad en la Supercopa de Arabia Saudí

Supercopa
Al Ittihad vs Al Diriyah
Al Ittihad
Al Diriyah
1ª División
Arabia Saudí

Extraña predicción de la leyenda

Mohamed Noor, leyenda del fútbol saudí, sorprendió a todos al pronosticar que el Al Ittihad ganará la Supercopa de Arabia Saudí 2026, pese a que el equipo no participa en ella.

La Supercopa de Arabia Saudí se disputará en Kuwait, del 19 al 23 de diciembre próximo, con la participación de cuatro equipos: Al Nassr, Al Khaleej, Al Ahli y Al Qadisiya.

Mohamed Noor apareció en un vídeo publicado en la cuenta del programa "Nadeena" en la red social "X", en el que se le preguntó por sus pronósticos sobre los ganadores de los títulos en Arabia Saudí durante la presente temporada.

La leyenda del fútbol saudí afirmó que espera que el Al Ittihad se corone en todas las competiciones en las que participa, es decir, la Roshn Saudi League, la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas y la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Pero lo más llamativo llegó cuando se le preguntó por el campeón de la Supercopa de Arabia Saudí, ya que dijo que el Al Ittihad también sería el campeón, pese a que no participa en el torneo.

El "Decano" no atraviesa su mejor momento, empezando por la Roshn Saudi League, donde el equipo ocupa la cuarta posición en la tabla de clasificación con 20 puntos, a 5 puntos del Al Qadisiya, líder de la competición, que ha disputado un partido más.

Asimismo, el conjunto de Yeda ocupa el undécimo puesto en el grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, con un único punto, cosechado en un empate y una derrota, sin haber logrado ninguna victoria hasta el momento.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google