La afición del Atlético de Madrid cargó contra tres jugadores antes del inicio del derbi disputado este domingo frente al Real Madrid, en la séptima jornada de LaLiga.

El Atlético de Madrid recibió al Real Madrid este domingo en un derbi enormemente vibrante.

Según el sitio "Foot Mercato", antes del encuentro, el suplente Julián Álvarez volvió a ser objeto de fuertes silbidos por parte de la afición del estadio Wanda Metropolitano.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que momentos antes del inicio del partido, la afición del Atlético de Madrid también apuntó contra Vinicius Junior y Kylian Mbappé, dupla del Real Madrid.

"Ceuta es parte de España, no lo ocultamos ni lo minimizamos", así rezaba una pancarta que desplegaron los aficionados del Atlético de Madrid, dirigida a las dos estrellas del Real Madrid que se negaron a vestir la camiseta completa del equipo en solidaridad con los habitantes de Ceuta, que se encuentra en el centro de una gran crisis.

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