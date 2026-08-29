El NEC logró el sábado por la noche una sufrida victoria ante el PEC Zwolle. Fue una historia de cuento para Perr Schuurs, que en su debut como suplente firmó el resultado final: 1-3.

El duelo en Zwolle acabó convirtiéndose en un auténtico festival de penaltis. Tjaronn Chery pudo abrir el marcador desde los once metros, después de que el portero del PEC, Jasper Schendelaar, cometiera una falta sobre Bryan Linssen. A mitad de la segunda parte, los de Nimega lograron doblar la ventaja.

Volvió a suceder desde el punto de penalti. Sherel Floranus se convirtió en el gran señalado por una mano. Chery eligió el mismo lado y dejó a Schendelaar sin opciones por segunda vez.

El lateral derecho del PEC creyó enmendar su error con un golazo, pero el árbitro Joey Kooij anuló el tanto por fuera de juego. El gol que apretó el marcador llegó justo antes del descanso, cuando Deveron Fonville derribó a Dylan Mbayo dentro de su propia área.

Koen Kostons se encargó del lanzamiento y mandó a Gonzalo Crettaz al lado equivocado con un penalti impecable: 1-2. Los de Zwolle tuvieron en la segunda parte todas las opciones de decantar el partido a su favor, pero se toparon con la mala fortuna necesaria.

Primero se anuló un gol del Zwolle de Kostons por fuera de juego, tras lo cual el delantero falló en el siguiente penalti. Esta vez estrelló un duro disparo en el larguero.

A diez minutos del final, Dick Schreuder dio entrada a Schuurs. El defensa disputó sus primeros minutos tras casi tres años de lesiones. Al final vivió un regreso soñado al marcar en su primer contacto con el balón. Recién ingresado al campo, Schuurs cabeceó a la red un córner de Chery.



