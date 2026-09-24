El periodista saudí Turki Al Ajma provocó una sorpresa respecto al enfrentamiento de la selección saudí ante Kuwait, tras revelar un detalle llamativo que, según dijo, le dio una sensación de tranquilidad antes del inicio del partido, asegurando que uno de los principales elementos de fortaleza de Kuwait no estuvo presente de la manera habitual durante el encuentro.

Al Ajma dijo, durante su programa "Al Mansa" en la red de canales "Thmanyah": "Cuando vi a la selección kuwaití vestida de rojo, sentí tranquilidad, porque el azul le otorga una gran fuerza y lo convierte en un rival feroz, especialmente en la Copa del Golfo", en referencia al vínculo histórico de la selección kuwaití con el color azul.

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El periodista saudí añadió que los partidos de Kuwait ante Arabia Saudita en las distintas competiciones suelen ser diferentes, pero considera que la selección kuwaití se convierte en un rival sumamente difícil cuando se trata de la Copa del Golfo, explicando que Kuwait se muestra en esta competición de una forma completamente distinta.

Al Ajma señaló que el hecho de que la selección kuwaití vistiera la camiseta roja en lugar de la azul fue el motivo de su sensación de tranquilidad antes del enfrentamiento, considerando que el color azul representa un elemento moral importante para la selección kuwaití, especialmente cuando participa en la Copa del Golfo.

Y dijo: "Los partidos de Kuwait contra Arabia Saudita en todas las competiciones están asegurados, pero en la Copa del Golfo se muestra de una forma diferente, es el coco del torneo, porque entonces se convierte en un rival sumamente difícil", en una descripción que refleja la dificultad de los enfrentamientos entre ambas selecciones cuando la competencia es por el título del Golfo.

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Al Ajma cerró sus declaraciones con una visión controvertida, diciendo: "Pero vestir el color rojo le hizo perder el 50% de su fuerza y nos concedió la superioridad", situando así el color con el que se presentó la selección kuwaití en el partido dentro de su propia interpretación de la diferencia que observó entre ambas selecciones, en unas declaraciones llamativas que suscitaron polémica en torno al secreto de la fuerza de Kuwait en la Copa del Golfo.







