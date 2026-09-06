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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-AC MILANAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: partido de locura, la Juventus se salva de una derrota segura ante el Milan en el clásico de Italia

Juventus vs AC Milán
Juventus
AC Milán
Serie A
Italia

  La Juventus se salvó de una derrota que estuvo muy cerca ante el Milan, después de arrancar un empate agónico por 1-1, en el clásico de Italia que enfrentó a ambos este domingo, dentro de la tercera jornada de la Serie A.

El gol del Milan lo marcó Alfadjo Sisé en el minuto 68, cuando le llegó un centro dentro del área para superar a la defensa y ejecutar un disparo raso que se alojó en la red.

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Y mientras el partido se encaminaba hacia una victoria del Milan, la Juventus alcanzó el empate en el minuto 90+2, gracias a Federico Gatti.

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Cada equipo sumó un punto, con lo que ambos llegaron a 7 puntos en el cuarto y quinto puesto, mientras que la Roma encabeza la clasificación con 9 puntos, seguida por el Inter por diferencia de goles.

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