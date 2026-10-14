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Vídeo: para cumplir el deseo de un miembro de su familia, gesto inesperado de Osimhen con Yamal

Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga de Campeones
L. Yamal
V. Osimhen
Turquía
España
Nigeria

Gran repercusión: la estrella nigeriana atrae todas las miradas

Tras el partido entre Galatasaray y Barcelona, el martes, el astro nigeriano Victor Osimhen, delantero del equipo turco, acaparó las miradas por un gesto inesperado hacia Lamine Yamal.

El Galatasaray cayó en su estadio ante el Barcelona por 4-1, después de haber ido por delante con un gol, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Al término del encuentro, Osimhen se dirigió a Yamal, mientras ambos se encontraban en el túnel que conduce a los vestuarios, y le pidió que se hiciera una foto con su hermana.

En un vídeo que circuló y generó una amplia reacción en las redes sociales, publicado por el portal turco haberler, Osimhen se acercó a Yamal, lo tomó del brazo y lo llevó hacia su hermana, que quiso hacerse una foto de recuerdo con el astro del Barcelona.

El portal señaló que Osimhen asumió el papel de fotógrafo: tomó el teléfono de su hermana y sacó la foto para cumplir su deseo.

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