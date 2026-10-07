Vídeo: palabras soeces e insultos: el presidente de la federación argentina, víctima en la despedida de Messi

Minutos antes del inicio del partido de la selección argentina contra Benín, y durante la ceremonia de despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental, un grupo de aficionados coreó cánticos contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia.

Estos cánticos se repitieron después del partido, durante un espectáculo aéreo con drones.

Los aficionados corearon "Chiqui Tapia, botón, Chiqui Tapia corrupto, hijo de puta", mientras los espectadores seguían entrando al estadio para ver el partido, según el diario argentino La Nación.

Los cánticos comenzaron inicialmente en la bandeja superior del Centenario y, con el paso de los minutos, se extendieron a otras zonas del estadio, incluida la célebre tribuna Sívori.

La Sívori es una de las tribunas más destacadas del estadio Monumental y se caracteriza por la ruidosa presencia de la afición de River Plate, especialmente en su parte superior.

Por su parte, el periodista argentino Juanma Tucci escribió en X: "La gente le dedicó insultos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en el estadio Monumental, minutos antes del partido entre Argentina y Benín. La destrucción del fútbol argentino no es poca cosa".

Luego, nada más terminar el partido, los cánticos volvieron de nuevo. Y mientras se rendía homenaje a Messi con los drones, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino fue objeto una vez más de los abucheos.