Vídeo: "Ojalá"... Cristiano revela el equipo con cuya camiseta sueña marcar el gol número 1000

El portugués Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr saudí, ha señalado el equipo con cuya camiseta desea marcar el gol número 1000 de su carrera.

Ronaldo cuenta en su haber con 979 goles en las distintas competiciones que ha disputado con los clubes y junto a la selección de su país.

Los compañeros de Cristiano Ronaldo jugarán ante Gales, luego Noruega en la ida y la vuelta y Dinamarca, durante los días 24 y 27 de septiembre y 1 y 4 de octubre.

Cristiano Ronaldo aseguró, en una rueda de prensa este miércoles, antes del enfrentamiento ante Gales mañana en la Liga de Naciones de la UEFA, que sueña con ganar el título del torneo y también con marcar el gol número 1000 de su carrera.

A Ronaldo se le preguntó por el equipo con cuya camiseta desea marcar el gol número 1000, entre el Al-Nassr saudí y la selección de Portugal.

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"El Bicho" respondió, entre risas: "Tú sabes la respuesta", a lo que el periodista dijo: "La selección nacional, por supuesto".

Cristiano volvió a hablar diciendo: "Por supuesto, por supuesto. Para mí sería, como dijo el entrenador (Jesus) hace unos días, como el broche de oro".

Y señaló: "Marcar el gol número 1000 con la selección nacional sería la culminación de algo grandioso, sería una bonita historia, no será el final decisivo, pero sí una bonita historia. Ojalá, ojalá".







