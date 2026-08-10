Vídeo: «Nunca había visto algo así»: ¡Haaland se convierte en una atracción turística!

Erling Haaland, delantero del Manchester City, quedó atónito después de convertirse en una atracción turística durante sus vacaciones tras el Mundial.

El delantero del Manchester City, de 26 años, disfruta del descanso tras un Mundial inolvidable, en el que Haaland marcó siete goles antes de que la magnífica trayectoria de Noruega terminara a manos de Inglaterra en los cuartos de final.

El delantero partió hacia Sicilia para disfrutar del sol antes del arranque de la nueva temporada de la Premier League.

Pero, según el diario "The Sun", parece que Haaland se convirtió en un atractivo turístico después de que un barco lleno de gente entusiasmada atracara junto a su lujoso yate para verlo en persona.

Los aficionados también se apresuraron a tomar fotos de Haaland, cuyo número de seguidores en Instagram aumentó de forma considerable durante el Mundial, antes de marcharse.

Las imágenes del incidente se difundieron ampliamente desde que se subieron a YouTube y a las redes sociales.

En el vídeo, el jugador dijo: "Están montando en barcos turísticos. Id y conducid vuestros coches hasta el lugar donde se aloja Haaland. Venid y mirad el lugar donde se aloja Erling Haaland. Nunca había visto algo así".

Pero el periodo de alejamiento del delantero de los terrenos de juego se acerca a su fin, ya que está previsto que regrese al City antes del duelo por la Community Shield ante el Arsenal el domingo.

Será la primera vez que Haaland esté disponible desde que Enzo Maresca reemplazó a Pep Guardiola en el banquillo del Etihad Stadium.



