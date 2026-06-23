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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: Nuevo récord: Cristiano desbanca a Messi en un trono histórico del Mundial

Portugal vs Uzbekistán
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El Don brilla ante Uzbekistán

Cristiano Ronaldo brilló en el Portugal-Uzbekistán de este martes en la segunda jornada del Mundial.

Ronaldo abrió el marcador en el minuto 6, Nuno Mendes anotó el segundo en el 17 y el “Don” cerró la primera parte con el tercero en el 39.



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La cuenta «Mr. Sheep» en «X» destacó que Cristiano Ronaldo batió un récord histórico.

Tras ser el primero en anotar en seis Mundiales consecutivos, con 41 años y 138 días se convirtió en el jugador de mayor edad en firmar un doblete en un partido de la Copa del Mundo.

La lista queda así:

41 años y 138 días: Cristiano Ronaldo (2026 vs. Uzbekistán)

38 años y 363 días: Lionel Messi (2026 vs. Austria)

38 años y 34 días: Roger Milla (1990 vs. Colombia)

36 años y 53 días: Olivier Giroud (2022 vs. Australia)

34 años y 243 días: László Vázikas (1982, contra El Salvador).



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