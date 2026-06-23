Vídeo: Nuevo récord: Cristiano desbanca a Messi en un trono histórico del Mundial

Cristiano Ronaldo brilló en el Portugal-Uzbekistán de este martes en la segunda jornada del Mundial.

Ronaldo abrió el marcador en el minuto 6, Nuno Mendes anotó el segundo en el 17 y el “Don” cerró la primera parte con el tercero en el 39.









La cuenta «Mr. Sheep» en «X» destacó que Cristiano Ronaldo batió un récord histórico.

Tras ser el primero en anotar en seis Mundiales consecutivos, con 41 años y 138 días se convirtió en el jugador de mayor edad en firmar un doblete en un partido de la Copa del Mundo.

La lista queda así:

41 años y 138 días: Cristiano Ronaldo (2026 vs. Uzbekistán)

38 años y 363 días: Lionel Messi (2026 vs. Austria)

38 años y 34 días: Roger Milla (1990 vs. Colombia)

36 años y 53 días: Olivier Giroud (2022 vs. Australia)

34 años y 243 días: László Vázikas (1982, contra El Salvador).







