La llegada de Jorge Jesus a Portugal, en preparación para el esperado duelo ante Noruega, no fue nada normal, después de que el momento del arribo del técnico portugués se convirtiera en una escena cargada de tensión, en medio de la polémica continua sobre su relación con Cristiano Ronaldo y lo que se ha generado últimamente en torno al capitán de la selección portuguesa.

El diario portugués "A Bola" publicó un vídeo que documenta el momento de la llegada de Jesus a Portugal, antes del enfrentamiento de la selección portuguesa frente a su homóloga noruega el domingo por la noche, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, donde apareció un aficionado dirigiendo cánticos airados al entrenador.

Nada más aparecer Jesus, el aficionado portugués lo atacó en voz alta, diciendo: "No vales nada, Jesus. Eres una vergüenza, hombre", en una escena que reflejó la magnitud del estado de enfado que rodea al técnico durante el periodo actual, especialmente con el aumento del debate sobre sus decisiones relacionadas con Ronaldo.

El aficionado no se detuvo ahí, sino que continuó su ataque contra Jesus, utilizando a Cristiano Ronaldo en su defensa del capitán de la selección, y dijo: "Tu ego es tan grande como la torre Eiffel. No vales ni el dedo de Ronaldo, él es el mejor deportista de todos los tiempos".

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Este incidente se produce en un ambiente de tensión en torno a la selección portuguesa, después de que se intensificara la polémica sobre Ronaldo y las decisiones del cuerpo técnico, convirtiendo el caso del capitán de la selección en tema de conversación popular y mediático que trasciende los límites del terreno de juego, y que coloca a Jesus bajo la mirada de la afición antes del importante duelo ante Noruega.

La calle portuguesa está a la expectativa de lo que ocurrirá dentro del campo el domingo por la noche, en medio de este ambiente, mientras que Jesus estará ante una nueva prueba en medio de un gran interés por sus decisiones técnicas y por el alcance del impacto de la polémica que gira en torno a Ronaldo sobre la selección, tras el airado recibimiento que tuvo el entrenador nada más llegar a Portugal.