Vídeo: no se detiene. Salah deja una nueva huella en la liga turca

Mohamed Salah continuó con su gran nivel con la camiseta del Trabzonspor, después de abrir el marcador para su equipo en el enfrentamiento ante el Amed Sportif, la noche de este lunes, en el marco de la tercera jornada de la Liga de Turquía.

La estrella egipcia dio la ventaja temprana a su equipo al marcar el primer gol en el minuto 11, confirmando su impacto ofensivo desde su traspaso a las filas del club turco durante el mercado de fichajes de verano.

El gol de Salah llegó a partir de un arranque sorpresivo, ya que quedó frente al portero rival prácticamente desde el centro del campo, antes de sacudir las redes.









Salah reforzó su llamativo inicio en la Liga de Turquía, después de conducir al Trabzonspor en la jornada anterior a la victoria sobre el Başakşehir por 2-1, marcando los dos goles de su equipo en aquel partido.









Con esto, el capitán de la selección de Egipto elevó su cuenta a tres goles en sus primeros partidos de liga con el Trabzonspor, después de participar como suplente en el empate ante el Kasımpaşa en la jornada inaugural, antes de brillar en su primera aparición como titular frente al Başakşehir.

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