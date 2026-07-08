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Vídeo: «No me gusta perder...». Una emotiva llamada entre Hossam Hassan y su esposa tras la eliminación del Mundial

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
H. Hassan
Argentina
Egipto
EE. UU.

Profundamente conmovido por el seleccionador de los Faraones

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, se mostró apesadumbrado tras la derrota ante Argentina (3-2) y la eliminación del Mundial 2026 en un final dramático.

Egipto se adelantó con tantos de Yasser Ibrahim y Mustafa Zico, pero Argentina remontó en los últimos minutos por medio de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quien marcó el gol de la victoria en el segundo minuto de descuento.

Egipto estuvo a punto de alcanzar los cuartos de final por primera vez, pero la Albiceleste se impuso.

Tras el encuentro, el técnico apareció en una videollamada con su esposa, difundida por el periódico «Al-Masry Al-Youm», en la que repitió: «Estuvimos muy cerca... No me gusta perder».

Pese a todo, Hassan hizo historia al llevar a Egipto por primera vez más allá de la fase de grupos y de los octavos de final tras ganar a Australia en los penaltis.

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Tras el encuentro, criticó el arbitraje y lo culpó de la derrota, alegando motivos comerciales para mantener a Messi en el torneo.




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