Vídeo: "No fue un partido normal, Mourinho": una remontada de locura salva al Real Madrid de las garras de la Roma

El Real Madrid remontó su desventaja de 1-3 ante su anfitrión, la Roma, y se impuso por 4 goles a 3 con un tanto agónico, salvándose así de su primera derrota en la Champions League esta temporada y logrando una victoria emocionante en el partido disputado este miércoles por la noche en el estadio Olímpico, en el marco de la segunda jornada de la fase de liga.

Veinticuatro horas antes del regreso de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, al feudo de la Roma, donde pasó 3 años como técnico del club italiano, se le preguntó si el partido "iba a ser especial contra la Roma y Gasperini", y el entrenador portugués respondió que "será un partido normal si olvido quién es el rival", e insistió en que intentaría olvidarlo.

Pero el desarrollo del encuentro no fue nada normal, después de que el Real Madrid estuviera muy cerca de caer derrotado en un escenario catastrófico, antes de que el conjunto blanco diera la vuelta a la situación en 6 minutos con 3 goles consecutivos en medio del desmoronamiento de los locales.

El Real Madrid mantuvo su dominio en sus partidos contra la Roma en la capital italiana, logrando su sexta victoria en 7 visitas, por una sola derrota.

El Real Madrid consiguió su segundo triunfo en la Champions League esta temporada, después de haber abierto su campaña con una victoria sobre otro equipo italiano, el Inter de Milán, por 2-1, mientras que la Roma falló en su intento de lograr su primer triunfo tras empatar 1-1 con el Fenerbahçe turco.









Sorpresivo ataque italiano

Contra todo lo esperado, el partido comenzó con un fuerte ataque por parte de la Roma, que se aprovechó del fervor de la afición en el estadio Olímpico, mientras que el Real Madrid se vio obligado a replegarse.

De no ser por la gran actuación de Thibaut Courtois, la Roma habría marcado 3 goles en el primer cuarto de hora del encuentro; en cambio, el conjunto blanco tuvo que esperar hasta el minuto 12 para lanzar su primer disparo hacia la portería italiana.

La Roma recibió un golpe temprano cuando Kouadio Koné sufrió una lesión en el minuto 17 que le obligó a abandonar el campo entre lágrimas, y en su lugar entró su compañero Niccolò Pisilli.

El conjunto romano tradujo su dominio en un gol en el minuto 20, obra de Martin de Roon, que disparó un auténtico misil desde fuera del área y sorprendió a Courtois.

Pero la respuesta llegó rápido, apenas 5 minutos después, de la mano de Kylian Mbappé con un disparo similar desde fuera del área.

Los cambios de Mourinho fabrican la remontada

El Real Madrid entró en la segunda mitad con la esperanza de marcar el gol de la victoria pronto para evitar el sufrimiento de los últimos minutos, pero los locales le sorprendieron con otro tanto inesperado.

Donyell Malen marcó el segundo gol de la Roma apenas 6 minutos después del pitido inicial de la segunda parte, tras lanzarse en un rápido contraataque aprovechando un error compartido entre Courtois, que pasó el balón a Vinícius Júnior, y este perdió el control de la pelota.

Y pocos minutos después, Malen agravó el sufrimiento del equipo español con su segundo gol personal y el tercero de la Roma, ampliando la diferencia a dos goles antes de la última media hora de juego.

Malen recibió un pase interior que rompió la última línea del Real Madrid y se encontró solo ante Courtois, por lo que el jugador de la Roma envió el balón con facilidad al fondo de las mallas.

El Real Madrid creyó que había vuelto al partido en el minuto 68, después de que Mbappé marcara un segundo gol en un mano a mano, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego del astro francés.

Aun así, el suplente Carlos Esbi logró recortar la diferencia con un gol en el minuto 82, al remachar un balón que rebotó en el portero dentro del área pequeña.

Y a 5 minutos del final del tiempo reglamentario, el otro suplente, Endrick, firmó el empate con un tercer gol en el momento más agónico, de cabeza, aprovechando un centro perfecto desde un saque de esquina.

Y cuando todos creían que el partido iba a terminar en empate, Antonio Rüdiger arrebató los tres puntos para el Real Madrid con un gol agónico en el último minuto del tiempo reglamentario, al desviar otro saque de esquina al fondo de la red.