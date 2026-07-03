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Abdelmawgood Samir

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Vídeo: ¡No es Salah!… Abu Treika sorprende a una estrella de la selección egipcia: «Ahora eres mucho mejor que yo»

Australia vs Egipto
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E. Ashour
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Gran humildad por parte de la estrella egipcia

Imam Ashour, estrella de Egipto, dedicó un emotivo mensaje a la leyenda Mohamed Aboutrika, agradeció sus elogios y expresó su deseo de conocerlo.

La selección egipcia se clasificó por primera vez para los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Australia 4-2 en los penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Ashour declaró a «beIN Sports»: «Cuando supe que Abu Treika había hablado de mí, me alegré muchísimo, y quiero enviarle un mensaje: el deseo de mi vida es conocerte».

El jugador del Al Ahly añadió: «Todos dicen que me parezco a Abou Trika. Yo solo intento ser una cuarta parte de él», muestra de humildad del mediocampista, quien ha brillado en el Mundial.

Abu Treika respondió rápido: «Eres mejor que yo… Has marcado dos goles en el Mundial y das un gran paso adelante».

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Además, le dio un consejo: «Debes aprovechar la visión de juego de tus compañeros; el que más la tiene debe adaptarse al que menos».

Finalmente, le deseó suerte y que se mantenga libre de lesiones.

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