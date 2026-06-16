Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, sigue ascendiendo hasta codearse con las grandes figuras del fútbol.

El último en elogiarlo ha sido Paul Pogba, quien asegura que el joven español de origen marroquí ya pertenece a la élite mundial.

El exinternacional francés, amigo de Ansu Fati, conoce bien el vestuario azulgrana.

Esa cercanía le ha dado una visión privilegiada del talento de Yamal, una de las mayores promesas del fútbol actual.

Aunque Pogba se perderá el Mundial, el centrocampista del Mónaco trabaja en reconstruir su carrera tras una suspensión por dopaje.

De vuelta a las canchas, el mediocampista de 33 años sigue siendo una voz influyente.

En una entrevista con «El Chiringuito», Pogba dejó claro su aprecio por el extremo azulgrana.

Al valorar su evolución y nivel actual, el francés afirmó: «Lamine está rindiendo de maravilla; es joven y tranquilo. Y así debe ser, es muy joven y no quiere que la gente lo trate como si tuviera treinta años».

Luego, el campeón del mundo aconsejó: «Lamine debe centrarse solo en jugar al fútbol».

Y añadió: «Debe rodearse de buenas personas. Su familia y su representante son clave. Que ellos se ocupen de su imagen mientras él se centra solo en el fútbol».

El consejo resuena con más fuerza al recordar que Pogba, a lo largo de su carrera, ha enfrentado enormes expectativas, el escrutinio de los medios y una popularidad mundial.

Por último, lo más llamativo llegó cuando le preguntaron por la posición de Yamal entre los mejores jugadores del mundo.

El centrocampista del Mónaco sentenció: «Si (Yamal) no es el mejor del mundo, está entre los tres primeros. Y si no es el primero, es el segundo o el tercero».

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