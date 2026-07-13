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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: Neymar desata la ira de los brasileños pocos días después de la debacle del Mundial

Brazil vs Noruega
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EE. UU.

Brasil quedó eliminado del Mundial en octavos de final

 Brasil quedó eliminado en octavos del Mundial 2026 tras perder 2-1 en prórroga contra Noruega.

 A pesar de las altas expectativas sobre la Seleção y Neymar, el equipo no superó esa ronda y decepcionó a sus seguidores.

Según Foot Mercato, pocos días después Neymar sorprendió al aparecer en Las Vegas para jugar un torneo de póquer.

Su presencia en el torneo de póker generó numerosas reacciones en las redes, pues muchos lo vieron como una contradicción con la decepción que aún persiste tras la eliminación de Brasil.



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