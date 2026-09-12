El portugués Rúben Neves, centrocampista del Al Hilal, envió un duro mensaje a la afición del Al Taawoun, después de verse envuelto en una situación provocadora durante el enfrentamiento entre ambos equipos, que terminó con la victoria del líder por seis goles a cero en el marco de la séptima jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

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El partido fue testigo de un comportamiento que provocó la ira de Neves, después de que la afición del Al Taawoun coreara el nombre de su compatriota y amigo fallecido Diogo Jota, exjugador del Liverpool, quien falleció a raíz de un trágico accidente el año pasado, en un episodio que pareció un intento de provocar al jugador del Al Hilal durante el encuentro.

Tras el final del partido, Neves pasó ante los medios de comunicación y se negó a hablar directamente del episodio cuando se le pidió que lo comentara, pero lanzó una frase breve que encerraba una clara crítica a lo que había hecho la afición del Al Taawoun.

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Neves dijo: "Espero que la afición del Al Taawoun no vaya a rezar", en alusión a que el comportamiento surgido desde las gradas contradice los valores, los principios humanos y las religiones reveladas.

El jugador del Al Hilal no entró en los detalles del episodio ni dirigió acusaciones directas a personas concretas, y se limitó a ese mensaje breve, que reveló su malestar por el uso del nombre de Jota en un intento de afectarle durante el partido.

La reacción de Neves se produjo en una noche en la que el Al Hilal logró una victoria histórica sobre el Al Taawoun por seis goles a cero, pero el episodio protagonizado por la afición ensombreció el ambiente del partido, después de que el jugador portugués optara por expresar su rechazo a lo ocurrido con un mensaje escueto tras el pitido final.