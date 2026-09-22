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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: ¡Mourinho, blanco de burlas ante millones de personas! El técnico portugués, material jugoso para los chistes

J. Mourinho
Real Madrid
Primera División
Portugal
España

¿Responderá el Real?

El actor cómico Carlos Latre acaparó la atención del público del programa "El Hormiguero" tras encarnar el personaje de José Mourinho en una imitación satírica, pocas horas después de la polémica rueda de prensa que ofreció el técnico portugués tras la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid por 2-1 en el derbi de la capital.

El programa había anunciado la aparición de Latre con este personaje diciendo: "Hoy tenemos al doble de Mourinho: Carlos Latre", antes de que el cómico apareciera caracterizado como el entrenador portugués y reprodujera varias de sus actitudes y declaraciones con un tono satírico.

Durante el segmento, Latre se burló de las palabras de Mourinho sobre las decisiones arbitrales en el partido del derbi, mostrando imágenes de entradas que consideró, en el marco de la imitación cómica, que merecían la tarjeta roja para los jugadores del Atlético de Madrid, antes de continuar interpretando al personaje mostrando la tarjeta roja mientras hablaba.

Primera División
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VIL

Latre abordó el caso de José María Enríquez Negreira, ofreciendo una versión satírica y exagerada de las conocidas posturas de Mourinho hacia el Barcelona.

El cómico también recordó el famoso incidente de Mourinho con Tito Vilanova en 2011, cuando recreó el suceso de forma cómica con la participación de uno de los integrantes del programa, antes de cerrar el segmento con una serie de chistes inspirados en el polémico estilo del entrenador portugués a la hora de afrontar los acontecimientos.

La aparición de Latre se produjo unas 24 horas después de la rueda de prensa que ofreció Mourinho tras el derbi de Madrid, convirtiendo las declaraciones y actitudes del entrenador portugués durante el partido en material satírico en la pantalla de "El Hormiguero".

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