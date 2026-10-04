Pitso Mosimane, seleccionador de Sudáfrica, mantuvo su maleficio ante Hossam Hassan, técnico de la selección de Egipto, tras conducir a su país a una victoria sobre los Faraones por un gol a cero, en el partido amistoso que enfrentó a ambas selecciones la noche de este domingo en el estadio de El Cairo, dentro de la preparación de ambas partes para los próximos compromisos.

La selección de Egipto impuso su dominio sobre el desarrollo del encuentro durante la mayor parte del tiempo y tuvo claramente la posesión del balón, mientras que la selección de Sudáfrica se replegó y se apoyó en la organización defensiva y los contragolpes, antes de lograr arrebatar el único gol del partido a contracorriente del juego.

El gol de Sudáfrica llegó en el minuto 51 por medio de Buso Dithejane, después de aprovechar un rápido contragolpe que comenzó con un balón largo por detrás de la defensa de la selección de Egipto, lo que llevó a Mostafa Shoubir, guardameta de los Faraones, a salir de su portería de forma equivocada, y Dithejane se encontró ante una ocasión fácil con la que colocó el balón dentro de la red.









La selección de Egipto intentó volver al partido durante el resto de los acontecimientos de la segunda parte, y los Faraones intensificaron sus intentos ofensivos en busca del gol del empate, especialmente tras la participación del suplente Hamza Abdel Karim, que se mostró como uno de los jugadores más activos de la selección desde su entrada al terreno de juego y generó un claro peligro sobre la defensa de Sudáfrica.

La ocasión más peligrosa de la selección de Egipto llegó en el minuto 71, cuando Hamza Abdel Karim se elevó a un balón colgado y remató de cabeza con fuerza hacia la portería, pero el guardameta Ricardo brilló y despejó el balón con dificultad, para mantener la ventaja de la selección de Sudáfrica hasta el final del partido.

Otra ocasión peligrosa para la selección egipcia llegó en los últimos segundos del partido, cuando el travesaño rechazó un remate de Ibrahim Adel desde dentro del área, tras un desconcierto sudafricano a raíz de un saque de esquina.

La selección de Egipto no pudo aprovechar su dominio del balón y la presión ofensiva para marcar el gol del empate, y el encuentro terminó con la victoria de Sudáfrica por un gol a cero, en uno de los partidos que mostraron la capacidad de los visitantes para aprovechar los errores de los Faraones pese a la superioridad egipcia en la posesión.

Mosimane renovó su superioridad sobre Hossam Hassan, ya que ambos entrenadores se habían enfrentado 3 veces anteriormente, cuando el técnico sudafricano dirigía al Al Ahly egipcio, mientras que Hossam Hassan era director técnico del Al Ittihad de Alejandría, y los tres enfrentamientos anteriores terminaron todos con victoria de Mosimane.

La selección de Egipto había conseguido 4 puntos en sus dos primeros partidos oficiales en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, tras empatar sin goles con Angola, antes de lograr una amplia victoria sobre Sudán del Sur por cinco goles a cero.

El último enfrentamiento oficial entre ambas selecciones se remonta a la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025, cuando la selección de Egipto logró la victoria por un gol a cero.



