La estrella egipcia Mohamed Salah continuó con sus sólidas actuaciones con la camiseta del Trabzonspor, después de liderar a su equipo hacia una valiosa victoria a costa de su anfitrión, el Alanyaspor, por dos goles a cero, en el enfrentamiento que reunió a ambos equipos la tarde de este domingo en el estadio Çin Park, dentro de las competiciones de la undécima jornada de la Liga de Turquía.

Salah prolongó su llamativo brillo durante la presente temporada, tras lograr marcar el segundo gol de su equipo, confirmando su valor ofensivo y otorgando al Trabzonspor tres puntos importantes en la carrera por disputar el título de la Liga de Turquía.

El Trabzonspor entró al partido con una clara concentración ofensiva, y logró traducir tempranamente su superioridad en el gol de la ventaja, después de que Wagner Pina consiguiera mover las redes en el minuto 17, poniendo al equipo visitante al frente.

El Trabzonspor no retrocedió tras el primer gol, sino que mantuvo su presión sobre la defensa de los locales, hasta que llegó el turno de Mohamed Salah, quien aprovechó un pase decisivo de su compañero Paul Onuachu, para añadir el segundo gol en el minuto 34.

Con esta victoria, el Trabzonspor elevó su cuenta a 25 puntos, ascendiendo al segundo puesto en la tabla de clasificación de la Liga de Turquía, recortando la diferencia con el líder Galatasaray a 3 puntos, luego de que este último llegara a 28 puntos. En contraste, la cuenta del Alanyaspor se congeló en 12 puntos, quedándose en el decimotercer puesto de la tabla de clasificación.

Mohamed Salah continúa con sus cifras excepcionales

El gol de Mohamed Salah en la portería del Alanyaspor no fue solo una nueva aportación a su cuenta goleadora, sino que llegó para reforzar sus cifras excepcionales durante la presente temporada, después de alcanzar la contribución goleadora número 16 en 16 partidos disputados en las distintas competiciones.

La estrella egipcia, de 34 años, logró marcar 11 goles, además de ofrecer 5 pases decisivos, prolongando la confirmación de su gran influencia en el recorrido del Trabzonspor esta temporada.

A nivel de la Liga de Turquía, Salah elevó su cuenta a 9 goles, igualando la cifra del nigeriano Victor Osimhen, delantero del Galatasaray, en la lista de goleadores de la competición. Jhon Durán, delantero del Amedspor, encabeza la clasificación de goleadores con 10 goles, con una diferencia de un solo gol sobre el dúo Mohamed Salah y Victor Osimhen.