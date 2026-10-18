Marcó Lionel Messi dos goles espectaculares con su toque habitual durante la segunda mitad, para elevar su cuenta a 25 tantos como líder de la tabla de goleadores de la liga estadounidense y guiar al Inter Miami a la victoria sobre su anfitrión, el Atlanta United, por 3-1, la noche del sábado.

Según la cadena ESPN, el mexicano Germán Berterame abrió el marcador para el Inter Miami en el minuto 45, antes de que Messi se robara el protagonismo tras el descanso con dos goles en 4 minutos.

El primero llegó en el minuto 56, después de que Messi arrancara desde la banda derecha hacia el interior e intercambiara pases con Berterame en el borde del área, antes de regatear a un defensor del Atlanta que intentó detenerlo con desesperación y, acto seguido, ejecutar un remate raso que terminó en la red.





El segundo gol no fue muy distinto del primero: Luis Suárez envió un pase que dejó a Messi en un mano a mano frente a la portería, por lo que el astro argentino arrancó de nuevo, burló a un defensor y sacudió las mallas con su pierna izquierda, superando otra vez al guardameta del Atlanta United, Lucas Hoyos.

El Atlanta marcó un gol tardío para salvar el honor, después de que su exdelantero del Inter Miami, Fava Peco, anotara de penalti.

Cristian Quelly González, entrenador del Inter Miami, elogió a Messi tras el partido: "Nunca deja de asombrar al mundo. Es decir, realmente no puedo creer que un jugador como él, de 39 años, haga lo que está haciendo ahora. Y lo que más me alegra es verlo realmente feliz, porque cuando está feliz lo da todo. Está disfrutando y se siente completamente como en casa".

Y añadió: "Como digo siempre, nos empuja a ser mejores cada día. Tenerlo aquí es una enorme fuente de alegría. Todo el mundo sabe lo especial que es nuestra relación. Cada vez que lo veo, me dibuja una sonrisa en la cara. Y sigue sorprendiéndome constantemente".

Al término del partido del sábado, Messi se escapó con una ventaja de 6 goles en la cima de la carrera por la Bota de Oro de la liga estadounidense, y además comparte el liderato de la lista de asistencias con 15 pases decisivos junto a Son Heung-min, jugador del Los Angeles FC, después de que se le concediera a Messi una segunda asistencia en el gol inicial de Berterame.





Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga estadounidense en registrar 15 asistencias en 3 temporadas consecutivas, además de prolongar sus contribuciones goleadoras por decimotercer partido consecutivo, igualando la segunda racha más larga de este tipo en su carrera con clubes y selección.

El nuevo doblete elevó la cuenta de Messi a 936 goles en su carrera profesional, mientras su entrenador no tiene ninguna duda sobre su capacidad para alcanzar la barrera de los mil tantos.

González declaró: "Sí, creo que llegará a los 1.000 goles. Tengo fe en eso. Sé que lo hará, porque le gustan los retos y se fija objetivos que busca cumplir, y como ya ha logrado todo lo demás, este desafío no será la excepción".

Y continuó: "Me asombra con cada movimiento que hace, y cada vez que lo veo en los entrenamientos. Realmente espero que siga asombrándonos hasta el día en que decida retirarse, y ojalá ese día no llegue pronto".

El doblete del sábado le dio al ocho veces ganador del Balón de Oro, Messi, un nuevo recuerdo especial en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

El encuentro supuso la primera visita del astro argentino al estadio desde las semifinales del Mundial 2026 en julio, cuando dio dos asistencias en goles tardíos que llevaron a Argentina a una victoria dramática sobre Inglaterra.

Messi ha marcado 4 goles en 3 partidos desde su despedida de la selección argentina, tras disputar un amistoso ante Benín a comienzos de este mes.

El Inter Miami ya había sellado su clasificación a los playoffs el miércoles, y su última victoria elevó su racha de triunfos consecutivos a 3 partidos, colocándolo en el segundo puesto de la Conferencia Este, por detrás del Nashville, líder con una cómoda ventaja.

En cambio, el Atlanta United, dirigido por Gerardo Tata Martino, extécnico de Messi en el Inter Miami y en la selección argentina, sufre en el decimocuarto puesto de la Conferencia Este y afronta una misión muy complicada para clasificarse a los playoffs.

El Inter Miami tiene previsto volver a la competición el próximo sábado, cuando visite a los New York Red Bulls.



