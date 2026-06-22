Lionel Messi falló un penalti de forma extraña este lunes en el Argentina-Austria de la segunda jornada del Mundial.

En el minuto 7, Argentina obtuvo un penalti a favor de Lautaro Martínez tras la revisión del vídeoarbitraje por parte del árbitro egipcio Amin Omar.

Messi se encargó de ejecutarla, pero su disparo, flojo y desviado, sorprendió por su falta de precisión habitual.

Al fallar, se convirtió en el jugador que más penaltis ha errado en la historia del Mundial.

Según Opta, Messi ha lanzado 7 penaltis y ha fallado 3, más que cualquier otro jugador en la historia de la Copa del Mundo.







