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Abobakr El Mokadem

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Vídeo: Messi falla un penalti de forma extraña... y se convierte en el jugador que más penaltis ha fallado en la historia del Mundial

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup
L. Messi
M. Klose
Argentina
Austria
EE. UU.
Alemania

Un comienzo emocionante del partido

Lionel Messi falló un penalti de forma extraña este lunes en el Argentina-Austria de la segunda jornada del Mundial.

En el minuto 7, Argentina obtuvo un penalti a favor de Lautaro Martínez tras la revisión del vídeoarbitraje por parte del árbitro egipcio Amin Omar.

Messi se encargó de ejecutarla, pero su disparo, flojo y desviado, sorprendió por su falta de precisión habitual.

 Al fallar, se convirtió en el jugador que más penaltis ha errado en la historia del Mundial.

 Según Opta, Messi ha lanzado 7 penaltis y ha fallado 3, más que cualquier otro jugador en la historia de la Copa del Mundo.

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