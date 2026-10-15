El argentino Enzo Fernández, jugador del Manchester City, generó una gran polémica durante el partido de su equipo ante el Paris Saint-Germain, después de empujar al árbitro alemán Sven Jablonski en una extraña secuencia que se vivió en el encuentro que enfrentó a ambos equipos ayer miércoles, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

En el minuto 74, cuando el Manchester City iba por detrás con un 4-1, el balón llegó a Enzo Fernández en el borde del área y el centrocampista argentino se preparaba para disparar, antes de sorprenderse al encontrar al árbitro delante de él, por lo que lo empujó con fuerza con la mano y lo derribó al suelo.

A pesar de la fuerza del empujón y de la caída del árbitro sobre el césped, Jablonski se levantó rápidamente y decidió que el juego continuara sin detener el partido, en una acción que generó dudas sobre la posibilidad de sancionar al jugador del Manchester City con la tarjeta roja.

Las opiniones se dividieron respecto al incidente: algunos consideraron que la actitud de Enzo Fernández podría merecer la expulsión por mala conducta hacia el árbitro, mientras que otros estimaron que el colegiado pasó por alto sancionar al argentino por haberse colocado erróneamente en la trayectoria del balón y haber interrumpido una prometedora jugada de ataque del Manchester City, comprendiendo el enfado del jugador, especialmente teniendo en cuenta que su equipo iba por detrás por una diferencia de tres goles.

La secuencia se produjo en un momento en el que el Manchester City intentaba volver a meterse en el partido, después de terminar la primera parte con tres goles en contra y ninguno a favor, antes de mostrar una mejor imagen en la segunda mitad y presionar a la defensa del equipo francés, desperdiciando numerosas ocasiones.

A pesar de la mejoría en el rendimiento del equipo inglés y de sus intentos de recortar la diferencia, el Manchester City no pudo evitar la derrota, y el encuentro terminó con la victoria del Paris Saint-Germain por 4-2 en el Etihad Stadium.







