Vídeo: «Mercenarios, no saldréis de aquí», estalla la furia en Mestalla tras la manita del Barcelona

La afición del Valencia dio rienda suelta a una descomunal tormenta de furia contra todo lo que tenía ante sus ojos: el entrenador, los jugadores y el palco de autoridades.

La humillante derrota por 5-0 ante el Barcelona empujó a cerca de dos mil aficionados a concentrarse frente al acceso principal del estadio de Mestalla, coreando consignas ofensivas y dirigiendo insultos hacia la junta directiva, los jugadores y el entrenador.

Según el diario "Marca", la enfurecida afición gritó "¡No vais a salir!", y se plantó frente al acceso del palco de autoridades, lo que obligó a movilizar un gran dispositivo de agentes de la Policía Nacional, a pie y a caballo, para imponer un cordón de seguridad.

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Los cánticos de "¡Peter, vete ya!" continuaron, dirigidos al accionista mayoritario, así como al entrenador Carlos Corberán y a los jugadores, con el consabido "¡Mercenarios!".

La presencia policial y el calor, y con toda seguridad el cansancio de la propia situación, provocaron que la concentración se fuera diluyendo con el paso de los minutos, sin que se registrara ningún incidente.

Kiat Lim eligió el partido contra el Barcelona como la ocasión ideal para su primera aparición en el palco de autoridades del estadio de Mestalla durante un encuentro de LaLiga, año y medio después de asumir la presidencia del club.

Los aficionados habían empezado a animarse antes de saber que el hijo del accionista mayoritario, Peter Lim, iba a hacer una aparición sorpresa. Pero en cuanto se difundió la noticia la mañana del domingo, la frase "Hoy es el día" se propagó como la pólvora por las redes sociales.









La afición del Valencia no se limitó a sentir malestar por el equipo, que volvió a mostrar señales de que solo puede pelear por la permanencia (un punto en cuatro partidos), sino que también estaba harta del mal cierre del mercado de fichajes, ya que intentaron sin éxito incorporar a un defensa y a un delantero el último día, y sienten que el entrenador Carlos Corberán es cómplice de una miserable gestión deportiva.

Kiat Lim apareció, de forma inusual, en el estadio de Mestalla escondido en el autobús de los jugadores del Valencia, acompañado del director ejecutivo de fútbol Ron Gourlay y del director general Javier Solís. Pero no se ocultó en el palco de autoridades, donde se le vio bromear con Joan Laporta, presidente del Barcelona, antes del partido.

En el minuto seis, con el gol de Lamine Yamal, comenzaron los silbidos, y en el minuto diecinueve, cuando entraron mil aficionados de las gradas de seguidores que habían decidido protestar fuera del estadio, la afición de Mestalla estalló contra todos: "Carlos, vete ya", "Corberán, dimisión", "Junta directiva, dimisión", "Lim, canalla, fuera de Mestalla"; "Peter, vete ya", "¿Dónde están los fichajes?", "Mañana día libre"; "No queda club, solo la camiseta, los mercenarios deben parar".

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Los descansos para hidratarse se aprovecharon para arremeter contra Carlos Corberán, que era abucheado cada vez que salía de su área técnica.

Incluso se burlaron de los errores de sus jugadores y los aplaudieron, y con el pitido final comenzó una gran oleada de furia, con mensajes de amenaza dirigidos al palco de directivos y jugadores, como "¡No vais a salir!".

Algunos aficionados ya habían abandonado sus asientos para ese momento, pero otros esperaron para continuar las protestas en la calle.







