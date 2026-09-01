Édouard Mendy, guardameta del Al-Ahli, cometió un extraño error durante el partido ante el Al-Hilal, este martes, en el marco de la competición de la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal recibió a su invitado, el Al-Ahli, en el estadio "Kingdom Arena" la tarde de este martes en un encuentro aplazado de la tercera jornada de la competición local.

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En el minuto 32, los jugadores del Al-Ahli intentaron mover el balón por delante del área para sacarlo hacia adelante y lanzaron un ataque organizado, pero el Al-Hilal presionó con fuerza, lo que obligó a Ziyad Al-Johani a devolver el balón a su portero, Mendy.

Y mientras todos esperaban que Mendy despejara el balón lejos, el guardameta lo tomó con las manos en medio de la presión del ataque del Al-Hilal, por lo que el árbitro señaló falta en su contra.

El Al-Hilal estuvo muy cerca de marcar, ya que ejecutó la falta desde dentro del área de una manera destacada, pero el disparo de Theo Hernández pasó justo al lado del poste.

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El marcador señalaba en ese momento una ventaja del Al-Hilal por dos goles a cero, y marcar el tercero habría significado sentenciar el encuentro de forma temprana con una probabilidad muy alta.