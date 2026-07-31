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Vídeo: "Mejor que Xavi": una leyenda del Al Ittihad propone al exentrenador del equipo para dirigir al Al Ahli

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Matthias Jaissle, cerca de abandonar el Al-Ahli: ¿quién será su sucesor?

Una leyenda del Al-Ittihad, exentrenador del equipo, propuso al técnico que debería dirigir al vecino y eterno rival, el Al-Ahli, en la próxima temporada, como sustituto del alemán Matthias Jaissle.

Diversos informes de prensa habían confirmado que Jaissle presentó su renuncia al banquillo del Al-Ahli, este jueves, con el fin de dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, como sucesor de su antiguo entrenador Eddie Howe.

Khamis Al-Zahrani, leyenda del Al-Ittihad, declaró en unas manifestaciones para los canales de "Al-Arabiya": "Hay muchos nombres sobre la mesa (para suceder a Jaissle), como Xavi (Hernández), Nuno Espírito Santo, y también el portugués que dirigía al Al-Ahli (Vítor Pereira)".

Y aclaró: "Nuno Espírito Santo es el mejor para dirigir al Al-Ahli, es un gran entrenador, ya lo vimos con el Al-Ittihad y logró algunos éxitos con él".

Santo ya trabajó con el Al-Ittihad entre 2022 y 2023, donde conquistó con el club el título de la Liga de Arabia Saudí tras una ausencia de 14 años, así como la Supercopa de Arabia Saudí.

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Al-Zahrani concluyó sus declaraciones: "Xavi logró cifras notables con el Al-Sadd catarí y el Barcelona, y hay seriedad en las negociaciones con él, sobre todo porque es un nombre importante en el fútbol, podría ser adecuado para la situación, y es el que está disponible en este momento".

Cabe recordar que Xavi está ausente de los banquillos desde hace cerca de dos temporadas, concretamente desde su salida del Barcelona al final de la temporada 2023-2024.

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