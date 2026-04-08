Vídeo: Medhat Shalabi critica al Al Ahly egipcio: «Esto es una farsa, mirad al Al Ahly de Yeda»

El periodista Medhat Shalabi criticó con dureza al Al Ahly tras el partido contra el Ceramica Cleopatra, disputado ayer martes en la Liga egipcia.

En los últimos minutos hubo una mano de un jugador del Cerámica Cleopatra, pero el árbitro rechazó pitar penalti tras revisar el VAR.

La decisión enfureció a jugadores y cuerpo técnico del Al Ahly, que protestaron tras el pitido final; el portero Mohamed El Shenawy fue expulsado y otros recibieron amarilla.

“Hablo para complacer a Dios, y juro por Él que en mi cabeza no hay ni Al Ahly ni Zamalek ni ningún club, porque todos rendiremos cuentas”, declaró Shalabi en televisión.

Y añadió: «Lo ocurrido tras el partido entre el Al Ahly y el Ceramica fue una farsa. Después del encuentro, el miembro del consejo de administración Sayed Abdel Hafiz descendió de la tribuna principal al campo para protestar, algo sin precedentes en la historia del Al Ahly; hay un director deportivo que puede hablar».

Luego intervino Adel Mostafa y, tras él, El Shenawy, mientras algunos aseguran que el árbitro respondió con insultos. Una imagen indigna.

Y concluyó: «La liga es un producto que genera dinero; comercializarlo así reduce su valor».

Luego comparó con la liga saudí: «Hoy, en el Al-Ahli de Yeda pasó algo similar: dudaron de un penalti y el árbitro dijo que no. Al terminar el partido, ¿los jugadores se abalanzaron sobre él? ¿Tuvo que intervenir la policía?».

El Al-Ahli de Yeda estaba en juego; el partido contra Al-Fayha terminó 1-1. El árbitro revisó la jugada y, tras el pitido final, el técnico Matias Jaissle se le acercó solo, sonrió y habló con él.

Yaisle apoyó la mano en el hombro del árbitro; este se la retiró al mirarlo. No vimos jugadores abalanzarse ni agredir, ni a ningún directivo bajar al campo.

Concluyó: «Estos incidentes restan valor a la liga egipcia. Si tuviera que comentar el partido, diría que fue penalti, pero eso no oculta los verdaderos problemas».

Concluyó: «Al inicio de la temporada, tras los numerosos fichajes del Al-Ahly, dije que sería el equipo más fuerte; por eso no es aceptable que se vaya perdiendo por un gol ante el Ceramica, que luego empate y que su rival desperdicie dos goles claros, para que al final el equipo rojo se queje por un penalti».

(Lea también)... Un ángulo engañoso... La Comisión de Árbitros determina quién es el responsable de la crisis entre el Al Ahly y el Ceramica