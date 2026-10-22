El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, considera que la tristeza de su compañero brasileño Vinicius Junior es algo natural, y señala que se debe a su deseo de dar lo mejor al conjunto blanco.

Vinicius ofreció una nueva actuación discreta en la victoria de su equipo ante el Leipzig (4-1), la noche del miércoles, en el estadio Santiago Bernabéu, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Vinicius fue titular, pero el entrenador José Mourinho decidió sustituirlo en el minuto 70 por su compañero Yan Diomande, que dio una asistencia y marcó un gol en apenas 20 minutos.

Vinicius Junior abandonó el terreno de juego con la cabeza gacha, entre los silbidos de enfado de la afición del Real Madrid, por el bajón en su rendimiento desde el inicio de la presente temporada.

Mbappé fue preguntado por Vinicius tras el partido ante el Leipzig, y respondió a través de la cadena "Movistar": "No pasa nada. Es bueno que Vinicius se sienta triste porque quiere dar mucho al equipo y a la afición. Tiene que mantener la calma y estar orgulloso de sí mismo. Es un jugador magnífico con un gran talento".

También analizó su situación personal y reconoció que necesita mejorar, añadiendo en declaraciones recogidas por el diario "Marca": "Estoy bien. Puedo hacer más. Soy de esos jugadores que siempre necesitan esforzarse más. Nunca es suficiente para un jugador como yo".

El francés comentó también la tercera victoria del Real Madrid en la Champions League, afirmando: "Sabemos que cada punto es importante para llegar a los ocho primeros puestos. Tenemos que ganar el mayor número de partidos posible; hemos ganado tres partidos".

Por último, habló del Clásico que el Real Madrid disputará el próximo domingo ante el Barcelona: "Solo pensábamos en el partido de hoy. En cuanto a lo que pase el domingo, ya podemos pensar en ello ahora. Antes, el equipo no pensaba en el partido del domingo".















