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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Más allá del fútbol... ¿Cómo participó Arabia Saudí en la inauguración del Mundial 2026?

Arabia Saudí vs Uruguay
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México inauguró el Mundial con una victoria sobre Sudáfrica... ¿Y Arabia Saudí?

Aunque la selección saudí no estuvo en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Arabia Saudí dejó huella en el evento.

El jueves se inauguró el torneo con la victoria de México sobre Sudáfrica por 2-0 en el Estadio Azteca.

Según el canal saudí Al-Ikhbariya, la industria del país cubrió el campo con 4 000 m² de tejidos técnicos avanzados.

Abdullah Al-Harbi, director ejecutivo de la firma fabricante, explicó que el material —hilos de poliéster recubiertos de PVC— se emplea en proyectos de tensado estructural en aeropuertos, estadios y estaciones de todo el mundo.

La firma saudí superó a cinco competidores internacionales con más de 50 años de experiencia para suministrar estos tejidos.

World Cup
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
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Uruguay
URU

La selección saudí debutará el martes por la madrugada ante Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera jornada de la fase de grupos.

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