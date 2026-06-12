Vídeo: Más allá del fútbol... ¿Cómo participó Arabia Saudí en la inauguración del Mundial 2026?

Aunque la selección saudí no estuvo en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Arabia Saudí dejó huella en el evento.

El jueves se inauguró el torneo con la victoria de México sobre Sudáfrica por 2-0 en el Estadio Azteca.

Según el canal saudí Al-Ikhbariya, la industria del país cubrió el campo con 4 000 m² de tejidos técnicos avanzados.

Abdullah Al-Harbi, director ejecutivo de la firma fabricante, explicó que el material —hilos de poliéster recubiertos de PVC— se emplea en proyectos de tensado estructural en aeropuertos, estadios y estaciones de todo el mundo.

La firma saudí superó a cinco competidores internacionales con más de 50 años de experiencia para suministrar estos tejidos.

La selección saudí debutará el martes por la madrugada ante Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera jornada de la fase de grupos.