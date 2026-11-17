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La selección de Marruecos selló oficialmente su billete para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027 tras lograr el martes por la noche una valiosa victoria por 1-0 ante Níger, en el partido disputado en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación para el torneo. Marruecos prolonga así su exitosa trayectoria y mantiene el pleno de puntos en el Grupo A.

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El triunfo de la selección marroquí llegó gracias a un único gol, obra de Abdellah Ouazane en el minuto 22, que aprovechó un magnífico pase de Brahim Díaz para adelantar a los locales en un encuentro nada sencillo ante Níger, que intentó remontar pero no consiguió perforar la portería en todo el partido.

Con esta victoria, la selección marroquí certificó oficialmente su clasificación al elevar su cuenta a 12 puntos, fruto de cuatro triunfos consecutivos. Marruecos se escapa en el liderato del Grupo A y se asegura terminar la fase de clasificación en una de las dos plazas que dan acceso a la fase final, a falta de dos jornadas para el final de su recorrido.

Marruecos había arrancado su andadura con un 2-0 ante Gabón, repitió el mismo resultado frente a Lesoto y después firmó una contundente victoria por 5-1 sobre Níger, antes de volver a derrotar al mismo rival por 1-0 en la cuarta jornada para mantener su registro perfecto.

Por su parte, Níger encajó su tercera derrota en la fase de clasificación y se quedó estancado en tres puntos, después de haber comenzado su camino con una victoria ante Lesoto y de haber perdido luego contra Gabón y contra Marruecos en el enfrentamiento anterior, antes de caer de nuevo ante los marroquíes.

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La derrota de Gabón ante Lesoto por 2-1 en esa misma jornada dio todavía más valor al triunfo de Marruecos, ya que Gabón se quedó estancado en seis puntos. La pelea por la segunda plaza del grupo sigue abierta, mientras que la selección marroquí ya ha asegurado oficialmente su presencia en el torneo continental.