El egipcio Omar Marmoush guió a su equipo, el Tottenham Hotspur, hacia su primera victoria en la Premier League esta temporada, tras marcar el gol del triunfo en la portería del Coventry City (3-1), en el partido que enfrentó a ambos equipos en el estadio de los Spurs, dentro de la séptima jornada de la Premier League.

La estrella egipcia marcó su primer gol con la camiseta del Tottenham, después de unirse al equipo a préstamo procedente del Manchester City al comienzo de la temporada, para dar a su equipo tres puntos valiosos gracias a un disparo potentísimo que decidió el enfrentamiento a favor de los locales.

James Maddison abrió el marcador para el Tottenham en el minuto 14, adelantando a su equipo de forma temprana, antes de que Jack Rudoni lograra empatar a favor del Coventry en el minuto 50, devolviendo el partido al punto de partida con el inicio de la segunda parte.

El Tottenham no esperó demasiado para recuperar su ventaja, ya que Marmoush apareció en el minuto 58 con un disparo potente que se alojó en la red, marcando el segundo gol de los Spurs y desatando las celebraciones de la afición del equipo londinense, tras volver a poner por delante a los locales.

Y a pocos instantes del final del partido, Ben Davies logró marcar el tercer gol de los Spurs en el minuto 90+6, asegurando la victoria de su equipo.

Esta victoria supone un impulso importante para el Tottenham, ya que elevó su cuenta a 6 puntos en el decimosexto puesto, por diferencia de goles respecto al Coventry City, recién ascendido y ubicado en el decimoséptimo lugar.







