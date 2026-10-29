Compartir Sigue a GOAL en Google

El Manchester City selló su pase a los cuartos de final de la Carabao Cup el miércoles por la noche, pero la velada estuvo cargada de emoción en el Etihad Stadium. Aunque el partido fue intenso, Erling Haaland se aseguró de seguir siendo el centro de atención pese a no disputar ni un solo minuto.

Anuncios

La celebración viral de Haaland acapara todas las miradas

El City sigue en la lucha por sumar otro título de la Carabao Cup, pero el equipo de Enzo Maresca tuvo que esforzarse muchísimo para pasar de ronda. Una ausencia destacada sobre el césped fue la de Haaland, a quien Maresca dio descanso antes de un exigente calendario de competición nacional. El referente noruego presenció desde la banda todo el empate 2-2 mientras sus compañeros afrontaban un difícil desafío. Fue una decisión táctica para que el delantero llegara fresco al nuevo enfrentamiento de Premier League contra el mismo rival este fin de semana.

Pese a no jugar, Haaland no pudo evitar sumarse a las celebraciones posteriores al partido. Mientras sus compañeros festejaban la victoria, conseguida con mucho esfuerzo, el delantero saltó al campo y se puso a bailar espontáneamente, atrayendo enseguida la atención de aficionados y cámaras. Sus desenfadados pasos empezaron a circular de inmediato por las redes sociales y demostraron que el atacante sigue siendo la cara visible del club incluso cuando no marca. Las imágenes del «baile de Haaland» se han hecho virales, y los aficionados han disfrutado viendo esa faceta del delantero en una noche de mucha presión para el club.

Vídeo

El City supera un susto ante el Brighton

En un vibrante encuentro en el Etihad Stadium, el City tuvo que demostrar carácter para remontar dos veces ante un Brighton que no se rindió. Mateo Kovacic y Vitor Reis fueron los protagonistas durante el tiempo reglamentario, con los goles que mantuvieron a los locales en el partido. Sin embargo, el héroe definitivo fue el portero Geronimo Rulli, que realizó dos paradas decisivas en la tanda ante Yasin Ayari y Lewis Dunk. Después, Rayan Cherki mantuvo la calma y convirtió el penalti decisivo para sellar la victoria por 4-3 en la tanda. El resultado mantiene al City en la carrera por volver a Wembley esta temporada.

Anuncios Anuncios

El partido recordó la calidad del Brighton, que llevó al gigante de la Premier League hasta el límite. Pese a la derrota, el equipo demostró que puede competir con los mejores en las eliminatorias. Para el City, el ajustado triunfo puso de relieve la profundidad de su plantilla y su mentalidad ganadora, incluso sin su máximo goleador en el once inicial.

Próximos partidos MCI Premier League 11:00 BHA Ver

La mirada puesta en los cuartos de final

Con su plaza en la siguiente ronda asegurada, el City ya puede centrarse en su próximo rival en la Carabao Cup. El sorteo le ha deparado un enfrentamiento con el Bradford City, en el que partirá como claro favorito mientras continúa su lucha por el título. Sin embargo, el susto ante el Brighton le servirá de aviso oportuno: no puede subestimar a ningún rival en una eliminatoria.

La atención inmediata de Maresca, no obstante, volverá a centrarse en la Premier League, donde el sábado le espera un nuevo duelo contra el Brighton.