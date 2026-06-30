Vídeo: Los Leones del Atlas rugen... Marruecos avanza a octavos del Mundial tras vencer a Holanda

Marruecos avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Holanda 3-2 en penaltis. El partido terminó 1-1 tras 120 minutos en Monterrey.

Holanda se adelantó en el 72’ con gol de Cody Gakpo, pero Marruecos igualó en el 90+1’ por medio de Issa Diop, forzando la prórroga y, luego, los penaltis, donde la suerte sonrió a los Leones del Atlas.

Con esta victoria, los Leones del Atlas avanzan y se preparan para enfrentar a Canadá en octavos, tras la victoria de los anfitriones sobre Sudáfrica (1-0).

La primera parte fue igualada, El momento más peligroso llegó en el 18: Achraf Hakimi centró desde la derecha y Nael El Ainaoui cabeceó con fuerza, pero el portero Bart Verbruggen despejó con acierto.

Instantes después, el balón llegó a Hakimi en la frontal, y su potente disparo lo despejó con dificultad el portero.

En el 44, Bounou respondió con una gran parada a un disparo de Van de Ven.

En la reanudación Marruecos dominó el balón y presionó a una Holanda cada vez más replegada.

En el 52, Hakimi recibió un pase profundo de Ounahi, entró al área y soltó un disparo que golpeó el larguero.

Poco después, recibió otro pase en profundidad y quedó solo ante la portería, pero Van de Ven salvó a su equipo al bloquear el remate del jugador del PSG.

Contra el guion del partido, Cody Gakpo marcó para Holanda en el 72: un pase profundo llegó a Sammerville, que lo controló con dificultad tras caer tras un choque con Mazraoui, y el jugador del Liverpool lo envió al fondo de la red de un toque.









El seleccionador marroquí, Mohamed Wahbi, buscó reactivar el equipo con los ingresos de Anas Salah al-Din, Jassim Yassin, Samir al-Mrabet, Sofiane Rahimi y Shams al-Din Talbi.

Finalmente, en el 90+1, Issa Diop anticipó a Virgil van Dijk y cabeceó al fondo de la red un centro de Shamseddine Talbi para igualar.









En la primera prórroga, Marruecos dominó y Rahimi falló un mano a mano que el portero holandés detuvo de forma milagrosa.









En la segunda prórroga no hubo ocasiones claras, pues ambos equipos estaban físicamente mermados tras el esfuerzo. El partido llegó a los penaltis.

En los penaltis marcaron por Marruecos Sufyan Rahimi, Shamseddine Talbi e Ismail Saibari, mientras que Nael El Ainaoui y Achraf Hakimi fallaron.

Por Holanda anotaron Koopmeiners y Weghorst, mientras que Kluivert, Timber y Samfield fallaron.







