Vídeo: los campeones del Golfo en la Corniche de Yeda; los jugadores de Arabia Saudí celebran el título

Los jugadores de la selección de Arabia Saudí celebraron el título de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" durante un recorrido en autobús descubierto por la corniche de Yeda, en medio de un gran ambiente de euforia entre la afición.

Los jugadores de Arabia Saudí y el cuerpo técnico aparecieron en el autobús portando la copa del torneo y celebrando el logro, mientras un gran número de aficionados se congregaba a ambos lados de la vía para saludar a los jugadores y compartir con ellos la alegría del título.

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La afición saudí vibró con el paso del autobús descubierto, con cánticos y coros que resonaban y banderas saudíes ondeando por todos los rincones del lugar, en medio de un gran ambiente festivo.

La selección de Arabia Saudí había sellado el título del Golfo 27 tras vencer a los Emiratos Árabes Unidos por 2-0 en la final, logrando así el campeonato ante su afición en Yeda.

Las celebraciones de la selección de Arabia Saudí por el título continuaron por las calles de Yeda, en una escena que reflejó la alegría de jugadores y aficionados por el regreso a lo más alto del podio en la Copa del Golfo.