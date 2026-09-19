El Al-Ahli saudí vivió una situación sarcástica desde las gradas del Mamelodi Sundowns sudafricano, durante el enfrentamiento que reunió a ambos equipos en la Copa Intercontinental de Clubes, y que terminó con la derrota del "Al-Ahli" por 2-1, después de que el campeón de África se adelantara y luego el Al-Ahli lograra el empate antes de que los locales volvieran a marcar el gol de la victoria.

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Según un vídeo que circula desde las gradas del estadio del Sundowns, apareció uno de los aficionados portando una pancarta que incluía una frase sarcástica en árabe, en la que se leía: "La vergüenza del descenso nunca se borrará", una frase que en los últimos años se ha asociado con las provocaciones de las aficiones contra el Al-Ahli en el fútbol saudí, en referencia al descenso del equipo a la Primera División en 2022.

La afición del Sundowns aprovechó la frase en el ambiente del partido, en una imagen llamativa que atrajo la atención en las redes sociales, especialmente porque su uso se produjo dentro de las gradas de un equipo de Sudáfrica frente a un club saudí, lo que dio a la escena un cariz diferente y recordó una de las frases más famosas que utilizan las aficiones de los rivales en los partidos del Al-Ahli.

La pancarta llegó coincidiendo con una noche difícil para el Al-Ahli sobre el terreno de juego, después de que el equipo no lograra mantener su empate ante el Sundowns, que consiguió recuperar su ventaja y decidir el partido a su favor, para llevarse una importante victoria, mientras que el conjunto saudí encajó una nueva derrota en su recorrido en el torneo.

La imagen de la pancarta se convirtió en material de difusión entre las aficiones del fútbol saudí, sobre todo por la paradoja del traslado de una frase asociada a las rivalidades locales hasta las gradas de un enfrentamiento africano, de modo que la derrota del Al-Ahli ante el Sundowns quedó acompañada de una imagen de la afición que generó mucha interacción tras el final del partido.







