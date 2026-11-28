La Federación Española de Fútbol ha despejado las dudas sobre una de las jugadas más polémicas de la derrota del Real Madrid ante el Alavés al publicar la grabación de la conversación entre el árbitro principal, Soto Grado, y los árbitros del VAR. En ella se revelan las palabras que precedieron a la anulación del penalti que había señalado a favor del conjunto blanco y a la posterior expulsión de Jude Bellingham por simular dentro del área.
La grabación de audio, difundida por la Federación Española, muestra los detalles de la revisión de la jugada: los árbitros del VAR intervinieron para comunicar a Soto Grado que el jugador del Real Madrid había caído al suelo sin que mediara falta del defensor del Alavés, y le confirmaron que el rival no había tocado a Bellingham, lo que llevó al colegiado a acudir al monitor para revisar la acción antes de tomar su decisión final.
Durante la conversación, los árbitros del VAR explicaron al colegiado que Bellingham se había ido al suelo sin recibir contacto del jugador del Alavés, en alusión a la ausencia de un contacto que justificara el penalti. Soto Grado ya había señalado el punto de penalti entre las protestas de los jugadores del equipo visitante, que pedían que se anulara la decisión y aseguraban que el centrocampista inglés había intentado provocar una falta sin motivo.
Tras ver la repetición, Soto Grado fue tajante: «Voy a anular el penalti y voy a amonestar al jugador por simulación». Así, rectificó su decisión inicial y mostró a Bellingham la segunda tarjeta amarilla y, a continuación, la roja, al considerar que la caída del jugador no se debió a una entrada de su rival, sino a un intento de conseguir un penalti.
La acción se produjo en los últimos minutos del encuentro, cuando el Real Madrid perdía por 1-2 y apretaba en busca del empate, después de que el Alavés se replegara en su campo para defender su ventaja. De este modo, la oportunidad del equipo local de lograr un penalti que podría haberle devuelto al partido se convirtió en un duro golpe, con la expulsión de uno de sus jugadores más destacados antes del final.
Las consecuencias de la decisión no se limitaron a que el Real Madrid perdiera la ocasión de igualar el marcador, sino que se extienden al próximo compromiso ante la Real Sociedad, ya que Bellingham cumplirá un partido de sanción tras ver la segunda amarilla en la jugada revisada por el VAR. Así, el entrenador José Mourinho pierde a una de sus piezas clave en el centro del campo, más aún teniendo en cuenta que el jugador fue uno de los nombres más destacados en el intento de liderar el ataque durante el partido.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.