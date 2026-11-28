Compartir Sigue a GOAL en Google

La Federación Española de Fútbol ha despejado las dudas sobre una de las jugadas más polémicas de la derrota del Real Madrid ante el Alavés al publicar la grabación de la conversación entre el árbitro principal, Soto Grado, y los árbitros del VAR. En ella se revelan las palabras que precedieron a la anulación del penalti que había señalado a favor del conjunto blanco y a la posterior expulsión de Jude Bellingham por simular dentro del área.

Anuncios

La grabación de audio, difundida por la Federación Española, muestra los detalles de la revisión de la jugada: los árbitros del VAR intervinieron para comunicar a Soto Grado que el jugador del Real Madrid había caído al suelo sin que mediara falta del defensor del Alavés, y le confirmaron que el rival no había tocado a Bellingham, lo que llevó al colegiado a acudir al monitor para revisar la acción antes de tomar su decisión final.

Durante la conversación, los árbitros del VAR explicaron al colegiado que Bellingham se había ido al suelo sin recibir contacto del jugador del Alavés, en alusión a la ausencia de un contacto que justificara el penalti. Soto Grado ya había señalado el punto de penalti entre las protestas de los jugadores del equipo visitante, que pedían que se anulara la decisión y aseguraban que el centrocampista inglés había intentado provocar una falta sin motivo.

Tras ver la repetición, Soto Grado fue tajante: «Voy a anular el penalti y voy a amonestar al jugador por simulación». Así, rectificó su decisión inicial y mostró a Bellingham la segunda tarjeta amarilla y, a continuación, la roja, al considerar que la caída del jugador no se debió a una entrada de su rival, sino a un intento de conseguir un penalti.

La acción se produjo en los últimos minutos del encuentro, cuando el Real Madrid perdía por 1-2 y apretaba en busca del empate, después de que el Alavés se replegara en su campo para defender su ventaja. De este modo, la oportunidad del equipo local de lograr un penalti que podría haberle devuelto al partido se convirtió en un duro golpe, con la expulsión de uno de sus jugadores más destacados antes del final.

Anuncios Anuncios

Las consecuencias de la decisión no se limitaron a que el Real Madrid perdiera la ocasión de igualar el marcador, sino que se extienden al próximo compromiso ante la Real Sociedad, ya que Bellingham cumplirá un partido de sanción tras ver la segunda amarilla en la jugada revisada por el VAR. Así, el entrenador José Mourinho pierde a una de sus piezas clave en el centro del campo, más aún teniendo en cuenta que el jugador fue uno de los nombres más destacados en el intento de liderar el ataque durante el partido.