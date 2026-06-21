Vídeo: Lloró en sus brazos ante millones de personas... Fozinia abraza a su madre tras un calvario

El portero de Cabo Verde, Fozinha, vivió un momento emotivo al reunirse con su madre. Ella no pudo ver su legendaria actuación contra España por problemas con el visado estadounidense, hasta que las autoridades intervinieron y le permitieron estar con él.

La web francesa «RMC» difundió un emotivo vídeo en el que el portero, de 40 años, sube a las gradas para abrazarla y luego regresa al campo con los ojos llenos de lágrimas.

Fuzinia se convirtió en una estrella mundial tras su excepcional actuación en el 0-0 ante «La Roja», donde realizó paradas espectaculares que evitaron la derrota ante uno de los gigantes del fútbol. Su número de seguidores en Instagram saltó a 14,9 millones, superando los 14,7 millones del alemán Manuel Neuer.

A pesar de su repentino éxito y del enorme apoyo popular, la ausencia de su madre en las gradas seguía pesándole. Entonces el Gobierno estadounidense agilizó los trámites y ella pudo viajar a Miami para darle el apoyo que necesitaba.

Ahora, el portero se prepara para enfrentar a Uruguay el lunes a medianoche, con el apoyo de su madre en las gradas y la ilusión de repetir su hazaña.