El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, continuó con sus llamativos gestos humanos, después de asegurarse de dirigir un mensaje especial a uno de los jugadores del Abha tras el final del encuentro que reunió a ambos equipos en la sexta jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

Lee también: Pese al liderato, 3 crisis tácticas amenazan el camino del Al Nassr saudí

Y a pesar de que el partido terminó con la victoria del Al Nassr por 2-1, Ronaldo no se dirigió directamente al vestuario, ya que optó por acercarse al banquillo del Abha para interesarse por el estado del francés Alimami Gory, delantero del equipo, tras la lesión que sufrió durante el encuentro.

Las imágenes de vídeo mostraron a Ronaldo dirigiéndose al banquillo del Abha, antes de acercarse a Gory y abrazarlo con fuerza, en una escena que reflejó el lado humano de la estrella portuguesa lejos del ambiente de competencia y lucha dentro del terreno de juego.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y Ronaldo no se conformó con interesarse por el estado del delantero francés, pues también se aseguró de saludar a todos los jugadores del Abha presentes en el banquillo, en un gesto que recibió un amplio elogio, después de poner el espíritu deportivo por encima de cualquier otra consideración.

Gory, de 30 años, había abandonado el terreno de juego lesionado durante el último minuto del partido, lo que llevó a Ronaldo a acercarse a él tras el pitido final para interesarse por su estado y asegurarse de que estaba bien.

Esta escena vino a añadir un nuevo gesto humano al historial de Ronaldo, quien demostró una vez más que su estrellato no se detiene en marcar goles y lograr victorias, sino que se extiende también al respeto al rival y a estar a su lado en los momentos difíciles.