Vídeo: Las victorias continúan: un doblete extranjero da al Al-Ittihad su segundo triunfo en España

El equipo del Al-Ittihad prolongó su racha de victorias en los partidos amistosos que disputa en su concentración en el extranjero, antes del comienzo de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El Al-Ittihad venció al Las Palmas español por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos este sábado, en el segundo encuentro amistoso de los "Tigres" en su concentración en el extranjero, en la ciudad española de Marbella.

El extremo francés Moussa Diaby abrió el marcador para el Al-Ittihad en el minuto 15 del partido, después de arrancar por la banda derecha, antes de quedarse solo ante la portería del equipo español y colocar el balón dentro de la red.

Al inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto cinco, el extremo portugués Roger Fernandes marcó el segundo gol para el conjunto saudí, prácticamente de la misma manera, tras arrancar por la banda derecha y colocar el balón dentro de la red.

En cuanto al único gol del Las Palmas, llegó en el minuto 77 del partido, tras un potente disparo desde fuera del área que chocó con el pie de Mohammed Barnawi y engañó al portero suplente Mohammed Al-Absi.

El partido presenció la expulsión de uno de los jugadores del Las Palmas en el minuto 23, por una agresión sin balón a Muadh Faqihi, jugador del Al-Ittihad, antes de la expulsión de Farha Al-Shamrani en los últimos minutos.

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, comenzó el partido con una alineación compuesta por los elementos titulares, antes de dar entrada a los jugadores suplentes en la segunda parte.

Esta victoria se convirtió en la segunda consecutiva para los "Tigres" en la concentración española, tras ganar el primer amistoso a costa del Orlando Pirates sudafricano por 3-2, el pasado martes.

El "Decano" disputará su último partido en la concentración española de Marbella el 30 de julio en curso, cuando se enfrente al Real Mallorca, antes de regresar a Yeda.

El primer partido oficial del equipo saudí en la nueva temporada será ante el club emiratí Al-Jazira, en la eliminatoria clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia de Élite, el próximo 11 de agosto.